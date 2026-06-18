Festival de Maiche avec la Nature 4ème Édition Chemin de la Canissière Maîche

Maîche

Festival de Maiche avec la Nature 4ème Édition

Chemin de la Canissière Château du Désert Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

La manifestation regroupera plus de 40 photographes. qui viendront mettre en avant la beauté de la Nature et de la Faune sauvage d’ici et d’ailleurs.

Ils seront accompagnés d’un Marché d’artisans et producteurs locaux, de plus de 40 exposants variés, afin de favoriser le produire local et de montrer leur savoir faire (travail du bois, de la pierre, du fer, fromage, cuir, miel etc…).

Vous pourrez aussi partager et échanger au forum de l’environnement avec de nombreux intervenants, tel que le Centre Athénas, le pôle grand prédateur, les ruchers pédagogiques de Charquemont, le Parc naturel régional du Doubs Horloger, les gazouillis du Plateau etc…

Plusieurs conférences seront proposées pendant le week-end sur la faune sauvage. IPLN sera également sur place pour vous proposer du matériel photo et vidéo.

Pour les petits, plusieurs aires de jeux seront disponibles dans le Parc, et une grande chasse au trésor ludique sur la nature leur est proposée, avec un petit cadeau à la fin.

Vous pourrez déambuler dans les allées du parc du Château et profiter d’une exposition photographique grand format sur le thème Haut-Doubs : Nature et faune sauvage .

Buvette et restauration sur place. Tombola. Entrée gratuite.

Toutes les infos sur le site www.festivalphotomaiche.fr, et les pages Facebook et Instagram De Maîche avec la Nature .

On vous attend nombreux, et soyez de Maîche avec nous pour ce beau week-end autour de la Nature. .

Chemin de la Canissière Château du Désert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festivalphotomaiche.fr

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English : Festival de Maiche avec la Nature 4ème Édition

L’événement Festival de Maiche avec la Nature 4ème Édition Maîche a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER