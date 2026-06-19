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Guinguette de la Mi-août Maîche

Guinguette de la Mi-août Maîche samedi 22 août 2026.

Adresse
Parc du Château du Désert
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Maîche

Guinguette de la Mi-août

Parc du Château du Désert Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Le rendez-vous est pris ! La guinguette de la Mi-Août revient, pour notre plus grand plaisir. Une ambiance chaleureuse, simple, et conviviale. Tel est l’objectif de cette fête pleine de charme qui se veut éphémère certes, mais festive ! Se retrouver autour d’un verre, d’un repas pris sur une nappe à carreaux pour profiter des dernières belles soirées des vacances… Une soirée qui ira peut-être, qui sait, jusqu’au bout de la nuit ! Apéritif accompagné en musique Concert du groupe Colorado 2.0. Restauration et buvette. Entrée libre et gratuite.   .

Parc du Château du Désert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Guinguette de la Mi-août

L’événement Guinguette de la Mi-août Maîche a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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