Maîche

Guinguette de la Mi-août

Parc du Château du Désert Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Le rendez-vous est pris ! La guinguette de la Mi-Août revient, pour notre plus grand plaisir. Une ambiance chaleureuse, simple, et conviviale. Tel est l’objectif de cette fête pleine de charme qui se veut éphémère certes, mais festive ! Se retrouver autour d’un verre, d’un repas pris sur une nappe à carreaux pour profiter des dernières belles soirées des vacances… Une soirée qui ira peut-être, qui sait, jusqu’au bout de la nuit ! Apéritif accompagné en musique Concert du groupe Colorado 2.0. Restauration et buvette. Entrée libre et gratuite. .

Parc du Château du Désert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Guinguette de la Mi-août

L’événement Guinguette de la Mi-août Maîche a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER