Informations pratiques

Saint-Jean-Ligoure

Escape game mission data

Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Enquêtez sur la perte de données numériques avec Récréasciences + pizzas au Bistrot Saint-Jean ! Familles avec jeunes de + de 11 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Escape game mission data

L’événement Escape game mission data Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus