Escape game mission gypaète Jausiers
samedi 12 septembre 2026 · Jausiers
Informations pratiques
Jausiers
Escape game mission gypaète
Plan d’eau de Jausiers Jausiers Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 18:15:00
Date(s) :
2026-09-12
Savez-vous que de grands oiseaux longtemps disparus ont fait leur retour dans le ciel de la Bonette ?
.
Plan d’eau de Jausiers Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 81 21 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Did you know that large birds that had long been extinct have returned to the skies over La Bonette?
L’événement Escape game mission gypaète Jausiers a été mis à jour le 2026-08-28 par Parc National du Mercantour