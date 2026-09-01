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AGENDA · Jausiers

Escape game mission gypaète Jausiers

samedi 12 septembre 2026 · Jausiers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Plan d'eau de Jausiers
Ville
04850 Jausiers
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Jausiers

Escape game mission gypaète

Plan d’eau de Jausiers Jausiers Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 18:15:00

Date(s) :
2026-09-12

Savez-vous que de grands oiseaux longtemps disparus ont fait leur retour dans le ciel de la Bonette ?
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Plan d’eau de Jausiers Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 81 21 45 

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English :

Did you know that large birds that had long been extinct have returned to the skies over La Bonette?

L’événement Escape game mission gypaète Jausiers a été mis à jour le 2026-08-28 par Parc National du Mercantour

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