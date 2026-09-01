Informations pratiques

Jausiers

Escape game mission gypaète

Plan d’eau de Jausiers Jausiers Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 18:15:00

Date(s) :

2026-09-12

Savez-vous que de grands oiseaux longtemps disparus ont fait leur retour dans le ciel de la Bonette ?

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Plan d’eau de Jausiers Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 81 21 45

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English :

Did you know that large birds that had long been extinct have returned to the skies over La Bonette?

L’événement Escape game mission gypaète Jausiers a été mis à jour le 2026-08-28 par Parc National du Mercantour