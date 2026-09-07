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Ouverture de l’église St Nicolas de Myre de Jausiers, Eglise St Nicolas de Myre de Jausiers, Jausiers

samedi 19 septembre 2026 · Eglise St Nicolas de Myre de Jausiers · Jausiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise St Nicolas de Myre de Jausiers
Adresse
Le Chef Lieu, 04850 Jausiers
Ville
04850 Jausiers
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Ouverture de l’église St Nicolas de Myre de Jausiers 19 et 20 septembre Eglise St Nicolas de Myre de Jausiers Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Accueil par des bénévoles de « l’association pour la rénovation de l’église » , dans le monument édifié vers 1670 de style baroque, classé monument historique depuis 1921

Eglise St Nicolas de Myre de Jausiers Le Chef Lieu, 04850 Jausiers Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Eglise édifiée vers 1670 de style baroque à la façade sobre décorée de deux cadrans solaires , mais à l’intérieur riche de huit chapelles ornées de retables et d’un maitre-autel pièce maitresse du décor baroque. Située au centre du village sur la route départementale Présence de parkings à proximité
Accueil par des bénévoles de « l’association pour la rénovation de l’église » , dans le monument édifié vers 1670 de style baroque, classé monument historique depuis 1921

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