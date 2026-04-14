Escape Game : Mission Zéro Déchet avec Bordeaux Métropole, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Escape Game : Mission Zéro Déchet avec Bordeaux Métropole 29 avril et 6 mai Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

…laboratoire concurrent s’est infiltré pour la voler.

Afin que personne ne découvre son existence, ils ont activé son

autodestruction.

Vous avez 45 minutes pour empêcher la destruction de 5R-0D et révéler au monde entier comment faire disparaître tous nos déchets !

L’escape game mobile se déroule autour d’une poubelle et reprend tous les codes d’un escape game classique : fouille, réflexion, manipulation…

Alors, arriverez-vous à arrêter le chronomètre et sauver 5R-0D ?

À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.

Sur inscription.

Un téléphone portable avec une connexion internet est nécessaire par groupe.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Et si l’on pouvait faire disparaître tous les déchets de la Terre ? Avec la machine 5R-0D, maintenant, c’est possible ! Un laboratoire a conçu une poubelle qui détruit les déchets, mais un…

Crédits Bordeaux métropole