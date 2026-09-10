Escape game Mystère au manoir Bibliothèque Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Escape game Mystère au manoir

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Escape game Mystère au manoir énigmes à résoudre en famille ou entre amis, dès 10 ans à la médiathèque d’Agon-Coutainville. .

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Escape game Mystère au manoir

L’événement Escape game Mystère au manoir Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme