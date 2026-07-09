Escape Game Panique à la médiathèque à Landivy Médiathèque Landivy

Informations pratiques

Landivy

Escape Game Panique à la médiathèque à Landivy

Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 13:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21

Aidez-nous à résoudre le mystère de la médiathèque !

Formez votre équipe et venez tester votre âme de détective en menant l’enquête à la médiathèque.

4 créneaux disponibles

Gratuit

À partir de 11 ans

Durée 1h30

Réservation conseillée .

Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Help us %E0 r%E9solve the mystery of the media library!

L’événement Escape Game Panique à la médiathèque à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme