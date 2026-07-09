Escape Game Panique à la médiathèque à Landivy Médiathèque Landivy
jeudi 20 août 2026 · Médiathèque · Landivy
Informations pratiques
Landivy
Escape Game Panique à la médiathèque à Landivy
Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 13:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21
Aidez-nous à résoudre le mystère de la médiathèque !
Formez votre équipe et venez tester votre âme de détective en menant l’enquête à la médiathèque.
4 créneaux disponibles
Gratuit
À partir de 11 ans
Durée 1h30
Réservation conseillée .
Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
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English :
Help us %E0 r%E9solve the mystery of the media library!
L’événement Escape Game Panique à la médiathèque à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme
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