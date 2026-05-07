Fête communale à Landivy Landivy
Fête communale à Landivy Landivy dimanche 20 septembre 2026.
Landivy
Fête communale à Landivy
Bourg Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
C’est la fête au village dans les rues de Landivy
La Fête communale fera battre le cœur de Landivy avec des animations le dimanche 20 septembre toute la journée.
Au programme:
Vide grenier, sardinades, structures gonflables pour les enfants, animations diverses
Organisé par le Comité des Fêtes de Landivy .
Bourg Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 72 42 80
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English :
A village fete in the streets of Landivy
L’événement Fête communale à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Bocage Mayennais Tourisme