Landivy

Fête communale à Landivy

Bourg Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

C’est la fête au village dans les rues de Landivy

La Fête communale fera battre le cœur de Landivy avec des animations le dimanche 20 septembre toute la journée.

Au programme:

Vide grenier, sardinades, structures gonflables pour les enfants, animations diverses

Organisé par le Comité des Fêtes de Landivy .

Bourg Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 72 42 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A village fete in the streets of Landivy

L’événement Fête communale à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Bocage Mayennais Tourisme