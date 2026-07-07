Escape game panique à la patinoire Colmar

Informations pratiques

Colmar

Escape game panique à la patinoire

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Saurez-vous sauver le spectacle avant que la soirée ne tourne au fiasco ?

Escape Game Panique sur la glace

Samedi 2 octobre 2026

Départs toutes les 30 minutes entre 18h et 21h.

1h30 de jeu.

Une aventure pour petits et grands, accessible dès 8 ans, à vivre en équipe de 2 à 6 joueurs.

Glissez dans les coulisses de la patinoire et plongez au cœur d’un show au bord du chaos. À quelques instants de la première représentation, c’est la panique plusieurs éléments essentiels du spectacle ont mystérieusement disparu. L’équipe ne sait plus où donner de la tête et la soirée risque de tourner court.

Explorez la patinoire, interrogez les personnages incontournables du spectacle et tentez de rassembler tout ce qu’il faut avant le lever de rideau.

Saurez-vous sauver le spectacle avant que la soirée ne tourne au fiasco ?

Ce soir, la patinoire de Colmar accueille un événement très attendu. Tout semblait prêt… jusqu’à ce que plusieurs éléments essentiels disparaissent mystérieusement. Désormais, chaque minute compte pour éviter que le show ne s’arrête avant même d’avoir commencé.

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Explorer la patinoire, des abords de la piste jusqu’aux coulisses du spectacle.

Enfiler vos patins et passer sur la glace pour avancer dans l’enquête et débloquer de nouveaux indices.

Aller à la rencontre des personnages du spectacle pour obtenir les informations nécessaires.

Résoudre les énigmes, recouper les informations et rassembler tout ce qu’il faut pour que la représentation puisse commencer.

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32 euros (ou 34 euros avec une boisson incluse hors powerade et boissons énergisante).

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https://lessecretsdusablier.com/escape/patinoire-de-colmar/ .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Can you save the show before the evening turns into a fiasco?

L’événement Escape game panique à la patinoire Colmar a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Colmar