Escape Game « Panique aux Archives ! », Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Escape Game « Panique aux Archives ! » Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h30 Hôtel de ville Hauts-de-Seine

En équipes de 4-6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

« Au voleur ! ». L’archiviste vous a vu cacher le document fondateur de la ville dans votre sac et tenter de vous enfuir. Pour vous en empêcher, il vous a enfermé dans la salle de lecture et s’est empressé d’aller chercher la police. Vous avez 60 minutes pour vous échapper et éviter de finir en cellule. Pour y parvenir, vous devrez vous glisser dans la peau de l’archiviste, agir et penser comme lui. Parviendrez-vous à sortir à temps ? Une aventure qui vous entrainera au coeur de l’histoire de la ville. 3 horaires DIMANCHE 20 septembre à 14h, 15h30 et 17h30.

Hôtel de ville 26, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB [{« type »: « email », « value »: « archives-SDL@mairie-boulogne-billancourt.fr »}, {« owner »: {« uid »: 10900060, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « archives-SDL@mairie-boulogne-billancourt.fr », « eventDuration »: « 60 », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 6 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 1}], « bookingEmail »: null, « category »: « CONCOURS », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] L’édifice construit par l’architecte Tony Garnier (1869-1948) fut dès son inauguration en 1934 considéré comme un chef-d’oeuvre d’architecture. Métro-9 Marcel-Sembat. Bus 126 et 175 Hôtel de ville

« Au voleur ! ». L’archiviste vous a vu cacher le document fondateur de la ville dans votre sac et tenter de vous enfuir. Pour vous en empêcher, il vous a enfermé dans la salle de lecture et s’est la y…

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