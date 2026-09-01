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Escape Game Peur sur la Vigne Challenge des Vendanges Domaine Armonia Salle D’Escape Game Saulcet

samedi 12 septembre 2026 · Domaine Armonia Salle D'Escape Game · Saulcet

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Domaine Armonia Salle D'Escape Game
Adresse
18 route du Montet
Ville
03500 Saulcet
Département
Allier
Tarif

Saulcet

Escape Game Peur sur la Vigne Challenge des Vendanges

Domaine Armonia Salle D’Escape Game 18 route du Montet Saulcet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-12

Tentez l’escape game Peur sur la Vigne et relevez le Challenge des Vendanges ! Résolvez les énigmes sans aide et en moins d’une heure pour gagner une bouteille des vignerons de Saint-Pourçain.
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Domaine Armonia Salle D’Escape Game 18 route du Montet Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 41 78 12  contact@ledomainearmonia.com

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English :

Try the Fear in the Vines escape game and take on the Harvest Challenge! Solve the puzzles without help and in less than an hour to win a bottle from the Saint-Pourçain winemakers.

L’événement Escape Game Peur sur la Vigne Challenge des Vendanges Saulcet a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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