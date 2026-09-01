Escape Game Peur sur la Vigne Challenge des Vendanges Domaine Armonia Salle D’Escape Game Saulcet
samedi 12 septembre 2026 · Domaine Armonia Salle D'Escape Game · Saulcet
Informations pratiques
Saulcet
Escape Game Peur sur la Vigne Challenge des Vendanges
Domaine Armonia Salle D’Escape Game 18 route du Montet Saulcet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-12
Tentez l’escape game Peur sur la Vigne et relevez le Challenge des Vendanges ! Résolvez les énigmes sans aide et en moins d’une heure pour gagner une bouteille des vignerons de Saint-Pourçain.
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Domaine Armonia Salle D’Escape Game 18 route du Montet Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 41 78 12 contact@ledomainearmonia.com
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English :
Try the Fear in the Vines escape game and take on the Harvest Challenge! Solve the puzzles without help and in less than an hour to win a bottle from the Saint-Pourçain winemakers.
L’événement Escape Game Peur sur la Vigne Challenge des Vendanges Saulcet a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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