Escape game Saint-Front-sur-Lémance
Escape game Saint-Front-sur-Lémance lundi 6 juillet 2026.
Saint-Front-sur-Lémance
Escape game
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Vous avez une heure pour délivrer l’épée du bourreau! Serez-vous à la hauteur ?
Réservation obligatoire.
Vous avez une heure pour délivrer l’épée du bourreau! Serez-vous à la hauteur ?
Réservation obligatoire. .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Escape game
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L’événement Escape game Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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