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Escape game Saint-Front-sur-Lémance

Escape game Saint-Front-sur-Lémance lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Château de Bonaguil

Ville : 47500 Saint-Front-sur-Lémance

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Saint-Front-sur-Lémance

Escape game

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Vous avez une heure pour délivrer l’épée du bourreau! Serez-vous à la hauteur ?
Réservation obligatoire.
Vous avez une heure pour délivrer l’épée du bourreau! Serez-vous à la hauteur ?
Réservation obligatoire.   .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71  accueil@bonaguil.fr

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English : Escape game

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L’événement Escape game Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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