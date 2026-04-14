Saint-Front-sur-Lémance

Escape game

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Vous avez une heure pour délivrer l’épée du bourreau! Serez-vous à la hauteur ?

Réservation obligatoire.

Vous avez une heure pour délivrer l’épée du bourreau! Serez-vous à la hauteur ?

Réservation obligatoire. .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : Escape game

You have one hour to deliver the sword from the executioner! Are you up to the challenge?

Reservations required.

L’événement Escape game Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne