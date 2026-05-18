Saint-Front-sur-Lémance

Médiévales de Bonaguil

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Vivez le temps d’un week-end à l’heure du Moyen-âge au Château de Bonaguil et venez rencontrer et participer aux animations gratuites proposées à l’intérieur du château avec les troupes et les artisans qui animeront le marché médiéval..

Plus d’informations sur le site internet du château de Bonaguil. .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 81 32 medievalesbonaguilvp@gmail.com

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English : Médiévales de Bonaguil

L’événement Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne