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Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance

Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance

Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Château de Bonaguil

Ville : 47500 Saint-Front-sur-Lémance

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Front-sur-Lémance

Médiévales de Bonaguil

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Vivez le temps d’un week-end à l’heure du Moyen-âge au Château de Bonaguil et venez rencontrer et participer aux animations gratuites proposées à l’intérieur du château avec les troupes et les artisans qui animeront le marché médiéval..
Plus d’informations sur le site internet du château de Bonaguil.   .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 81 32  medievalesbonaguilvp@gmail.com

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English : Médiévales de Bonaguil

L’événement Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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