Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance
Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance samedi 4 juillet 2026.
Saint-Front-sur-Lémance
Médiévales de Bonaguil
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Vivez le temps d’un week-end à l’heure du Moyen-âge au Château de Bonaguil et venez rencontrer et participer aux animations gratuites proposées à l’intérieur du château avec les troupes et les artisans qui animeront le marché médiéval..
Plus d’informations sur le site internet du château de Bonaguil. .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 81 32 medievalesbonaguilvp@gmail.com
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English : Médiévales de Bonaguil
L’événement Médiévales de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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