ESCAPE GAME : Tic Tac, le temps est compté à Fréjus, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus

ESCAPE GAME : Tic Tac, le temps est compté à Fréjus Samedi 23 mai, 21h00 Musée archéologique de Fréjus Var

10 équipes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Un an après la faille temporelle qui s’est ouverte au cœur de Fréjus, la scientifique qui maîtrise la machine à remonter le temps est de retour. Les instruments de mesure du temps s’affolent, les époques se mélangent… Trois lieux, trois mystères, une seule mission : rétablir le cours du temps. Quelle équipe sera à la hauteur pour relever le défi ?

Musée archéologique de Fréjus Place du Docteur CALVINI, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494521578 https://www.ville-frejus.fr/fr/decouvrir-et-sortir/histoire-et-patrimoine/musees-et-monuments/musee-archeologique [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 67 73 73 »}] Le musée présente des collections archéologiques provenant du territoire de Fréjus. La muséographie s’articule autour des thèmes propres à la ville antique de Forum Julii : les ateliers de potiers et la production de céramiques, l’habitat à travers l’évocation de la maison romaine de la place Formigé ; enfin, le monde des morts est illustré par deux nécropoles mises au jour lors de fouilles entre 1983 et 1987. Une salle est consacrée au lapidaire dont la pièce principale est l’Hermès bicéphale devenu le symbole de la ville de Fréjus. Dans cette pièce se trouve également la mosaïque polychrome dite « de la panthère ». La salle d’accueil présente une maquette de la ville antique et la diffusion d’un film avec des reconstitutions en 3D des principaux monuments de Forum Julii. Parking Place Vernet

Un an après la faille temporelle qui s’est ouverte au cœur de Fréjus, la scientifique qui maîtrise la machine à remonter le temps est de retour. Les instruments de mesure du temps s’affolent, les se…

© Ville de Fréjus