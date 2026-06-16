La Ferté-Vidame

Escape Game Un Soupçon à Versailles

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Dans l’espace muséographique de la Maison Saint-Simon, cette aventure vous plongera dans la vie de la cour à l’époque du Duc de Saint-Simon. Votre rôle sera de démasquer l’imposteur dont le complot menace la place du Duc à la cour du Roi Soleil !

Dans l’espace muséographique de la Maison Saint-Simon, cette aventure vous plongera dans la vie de la cour à l’époque du Duc de Saint-Simon. Votre rôle sera de démasquer l’imposteur dont le complot menace la place du Duc à la cour du Roi Soleil ! 6 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

In the exhibition space at the Maison Saint-Simon, this adventure will immerse you in court life during the time of the Duke of Saint-Simon. Your mission will be to unmask the impostor whose plot threatens the Duke’s position at the court of the Sun King!

L’événement Escape Game Un Soupçon à Versailles La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-16 par OTs DU PERCHE