La Ferté-Vidame

Visite commentée du domaine départemental

Place du Vieux Marché La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez visiter le domaine départemental de La Ferté-Vidame ou trône les vestiges d’un château du XVIIIème au cœur d’anciens jardins à la française. Le duc de Saint-Simon, La marquis de Laborde ou encore Louis Philippe, autant de personnes illustres qui furent tour à tour propriétaires des lieux…

Venez visiter le domaine départemental de La Ferté-Vidame ou trône les vestiges d’un château du XVIIIème au cœur d’anciens jardins à la française. Le duc de Saint-Simon, La marquis de Laborde ou encore Louis Philippe, autant de personnes illustres qui furent tour à tour propriétaires des lieux… 4 .

Place du Vieux Marché La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Come visit the La Ferté-Vidame departmental estate, home to the ruins of an 18th-century castle set amid historic French-style gardens. The Duke of Saint-Simon, the Marquis de Laborde, and even Louis Philippe—all illustrious figures who, in turn, owned the estate…

L’événement Visite commentée du domaine départemental La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-18 par OTs DU PERCHE