Escape game urbain La quête fantastique Le mystère des dragons Metz

Metz

Escape game urbain La quête fantastique Le mystère des dragons

Place Saint-Louis Metz Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.

1 ou 2 animateurs costumés, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 4h) jeu non chronométré !Tout public

18 .

Place Saint-Louis Metz 57000 Moselle Grand Est contact@laquetefantastique.fr

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English :

Will you be clever enough to unravel the mystery of the Dragons?

Immerse yourself in an immersive treasure hunt, with riddles posted in the windows of partner stores in the heart of the town. Identify the dragons roaming the skies of our fantasy world and try to hunt or tame them! Perhaps you’ll also find the missing villagers?

This giant game is inspired by game books, with a mobile application as the reading medium. A hybrid experience between a role-playing game with 2 or 3 costumed animators, an escape game to save the Village and a treasure hunt to find the clues scattered around with the help of a paper map and a magical legend!

Urban escape game, outdoor treasure hunt, book-game on mobile app with paper map and legend.

1 or 2 costumed animators, 2 experiences to choose from: MAGICAL dragon (1h30-2h) and FANTASTIC dragon (2h30 to 4h): non-timed game!

L’événement Escape game urbain La quête fantastique Le mystère des dragons Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ