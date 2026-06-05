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Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans Sillé-le-Guillaume

Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans Sillé-le-Guillaume jeudi 6 août 2026.

Adresse : 10 Place des Minimes

Ville : 72140 Sillé-le-Guillaume

Département : Sarthe

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif : 12 12

Sillé-le-Guillaume

Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

“Relevez le défi de l’histoire et lancez-vous dans l’aventure Voyage au coeur de la Guerre de Cent Ans ”

(à partir de 12 ans) par Cj création

Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52   .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43 

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English :

L’événement Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume

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