Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans Sillé-le-Guillaume
Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans Sillé-le-Guillaume jeudi 6 août 2026.
Sillé-le-Guillaume
Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
“Relevez le défi de l’histoire et lancez-vous dans l’aventure Voyage au coeur de la Guerre de Cent Ans ”
(à partir de 12 ans) par Cj création
Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
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English :
L’événement Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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