Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jeu Sillé-le-Guillaume
Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jeu Sillé-le-Guillaume mercredi 22 juillet 2026.
Sillé-le-Guillaume
Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jeu
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Pour découvrir le Moyen Âge autrement, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants. Différentes thématiques sont au programme tous les mercredis.
Le jeu Apprends à jouer à la mérelle et fabrique ton plateau de jeu
Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
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English :
L’événement Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jeu Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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