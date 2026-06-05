Sillé-le-Guillaume

Rendez-vous médiévaux Combat et calligraphie

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Organisés par l’association Sillé culture, ces événements sont proposés gratuitement certains dimanches de l’été.

Avec Gladius Sagonensis, découvrez le combat et la calligraphie

19 juillet 2026 de 14h00 à 18h00 .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43

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English :

L’événement Rendez-vous médiévaux Combat et calligraphie Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume