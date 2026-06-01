Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jardin Sillé-le-Guillaume
Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jardin Sillé-le-Guillaume mercredi 15 juillet 2026.
Sillé-le-Guillaume
Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jardin
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-07-15
Pour découvrir le Moyen Âge autrement, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants. Différentes thématiques sont au programme tous les mercredis.
Le jardin Réalise ton sachet de plantes médiévales
Atelier animé par le Château à motte de Verrières-en-Anjou
Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
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English :
L’événement Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) Le jardin Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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