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Escape room au musée des Transmissions Cesson-Sévigné

Escape room au musée des Transmissions Cesson-Sévigné vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 6 Avenue de la Boulais

Ville : 35510 Cesson-Sévigné

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Cesson-Sévigné

Escape room au musée des Transmissions

6 Avenue de la Boulais Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 08:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :
2026-04-24

VOTRE vendredi 24 AVRIL VA PRENDRE UNE TOURNURE MYSTÉRIEUSE…
Envie de pimenter votre fin de semaine ? Venez tester vos capacités de réflexion et votre sang-froid lors de notre Escape Room ! En famille ou entre amis, l’immersion sera totale.
• Quand ? Le vendredi 24 avril 2026, de 8 h à 12 h.
• Défi 45 minutes pour s’échapper.
• Format En groupe de 5 personnes maximum .
• Âge À partir de 13 ans.
• Prix C’est totalement GRATUIT !
Le chrono se lance le 24 avril… Saurez-vous déverrouiller le coffre avant la fin du temps imparti ?   .

6 Avenue de la Boulais Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 84 32 87 

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English :

L’événement Escape room au musée des Transmissions Cesson-Sévigné a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT 35 ADMIN

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