Exposition Qu’est-ce qu’IA? Musée des Transmissions Cesson-Sévigné 21 mai 2026 – 27 mai 2027 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette exposition a pour objectif de démystifier l’intelligence artificielle, aborder ses racines historiques, découvrir la recherche en Bretagne et discuter des enjeux éthiques et sociétaux.

Cette exposition traitera de l’apparition de l’Intelligence Artificielle et son évolution jusqu’à aujourd’hui. Elle fera une mise en avant de la **recherche en Bretagne** ainsi qu’une **médiation scientifique** attentive pour démystifier ce domaine et montrer que rien n’est magique et que l’IA est une science. Nous souhaitons mettre l’accent sur le **chemin éthique que l’IA doit arborer** ainsi que la nécessité d’engager plus de diversité dans cette voie, pour contrer les **biais**.

**Les différents thèmes abordés dans cette exposition :**

– La dimension historique sera incarnée par le musée des Transmissions et prendra place dans son enceinte. La chronologie se basera des années 1950 jusqu’au XXIème siècle.

– Les **enjeux et les recherches** actuels seront incarnés par l’Université de Rennes. Ce point sera l’occasion de mettre en avant les recherches et les chercheurs et chercheuses du domaine qui travaillent dans les labos rennais et bretons. Les biais de l’IA engendrés par le manque de diversité, mais également tous les **enjeux éthiques** gravitant autour du développement de l’IA : écologique, législatif, en conflits armés, etc, seront abordés.

– La **médiation scientifique** sera partie prenante de cette exposition. Au travers d’ateliers débranchés mais également d’une médiation numérique, elle permettra une compréhension du public sur des aspects techniques que comprend l’IA : machine learning, vision par ordinateur, réseaux de neurones artificiels, traitement du langage naturel.

L’exposition **Qu’est-ce qu’IA ?** rendue possible par une collaboration fertile entre l’université de Rennes et le musée de Transmissions permet de rendre visible au **grand public** les rouages techniques de l’IA. Les dimensions historique, scientifique et sociale sont ainsi abordées pour apporter un éclairage sur ce domaine informatique, tout en nous invitant à nous questionner sur nos usages à travers **différents pôles thématiques :** l’IA pour percevoir ; l’IA pour prédire ; l’IA pour générer ; l’IA pour jouer et interagir ; l’IA pour se défendre et un pôle itinérant : l’IA et la société

**Plus d’informations :**

[Découvrez toutes nos actions de médiation](https://intelligence-artificielle.univ-rennes.fr/la-mediation-grand-public)

[Découvrez nos ressources bibliograpgique et audiovisuels](https://intelligence-artificielle.univ-rennes.fr/ressources-bibliographiques-et-audiovisuelles-debutants-debutantes) autour de l’IA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-27T18:00:00.000+02:00

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Musée des Transmissions cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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