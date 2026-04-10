[Rennes] Café à projets et table ronde » rôle de la jeunesse dans les transitions à l’échelle métropolitaine » 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes Cesson-Sévigné Mercredi 27 mai, 09h00, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Sur la matinée, au café à projets du 4bis :

– Animation proposée par Séisme, l’association qui vise à bousculer les trajectoires pour orienter un maximum de personnes vers les voies à impact écologique et social, et notamment son pôle pédagogique pour sensibiliser et orienter vers les métiers durables, pour un public jeune et/ou en quête de sens professionnel

– Temps de sensibilisation ludique autour de la thématique du handicap, animé par les jeunes en Service Civique d’Unis-Cité engagé.e.s dans le programme Ambassadeurs de l’accessibilité (en partenariat avec la DDTM) et Solidarité Aidants, afin de déconstruire la perception du handicap et de favoriser l’inclusivité des citoyen.ne.s métropolitain.e.s

Sur le temps du midi, au 360 :

– Table-ronde / débat autour de la thématique du rôle de la jeunesse dans les transitions à l’échelle métropolitaine, avec une intervention de nos volontaires en Service Civique (4bis et Unis-Cité), d’entreprises engagées dans la transition (participations en cours de confirmation), de la Métropole (intervention d’un.e élu.e jeunesse ou ESS qui devrait être envisagée et a été évoquée avec les services jeunesse de la Ville / Métropole), ainsi que de potentiels autres partenaires institutionnels (DRAJES et/ou WeKer en cours de réflexion).

L’idée de ce temps serait de permettre aux jeunes d’échanger directement avec des structures engagées dans les transitions sur le territoire métropolitain. Une retransmission en direct de cette table-ronde par une radio associative est également à l’étude, en vue de permettre au plus grand nombre d’y assister et de participer aux échanges.

(L’événement étant encore en cours de programmation avec nos différents partenaires, certains noms de structures intervenantes sont susceptibles d’être modifiés à la marge.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00

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6 Cr des Alliés, 35000 Rennes 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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