[Rennes] Place des droits 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes Cesson-Sévigné Jeudi 28 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le jeudi 28 mai 2026, de 9h à 18h

6 Cr des Alliés, 35000 Rennes

Gratuit

Place des droits : 28/05 toute la journée -Entrée libre – 4Bis

Etre citoyen, c’est mieux connaître ses droits pour mieux agir.

De nombreux professionnels du droit et de la résolution amiable des litiges proposent des animations, permanences, temps d’informations, conseils juridiques : Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE), Conseil Départemental de l’Accès au droit d’Ille-et-Vilaine (CDAD 35), la Ligue des Droits de l’Homme…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00.000+02:00

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6 Cr des Alliés, 35000 Rennes 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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