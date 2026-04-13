[Rennes] Table ronde rôle de la jeunesse dans les transitions à l’échelle métropolitaine, 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes, Cesson-Sévigné
[Rennes] Table ronde rôle de la jeunesse dans les transitions à l’échelle métropolitaine, 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes, Cesson-Sévigné mercredi 27 mai 2026.
[Rennes] Table ronde rôle de la jeunesse dans les transitions à l’échelle métropolitaine Mercredi 27 mai, 12h00 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T12:00:00+02:00 – 2026-05-27T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T12:00:00+02:00 – 2026-05-27T14:00:00+02:00
Sur le temps du midi, au 360 :
– Table-ronde / débat autour de la thématique du rôle de la jeunesse dans les transitions à l’échelle métropolitaine, avec une intervention de nos volontaires en Service Civique (4bis et Unis-Cité), d’entreprises engagées dans la transition (participations en cours de confirmation), de la Métropole (intervention d’un.e élu.e jeunesse ou ESS qui devrait être envisagée et a été évoquée avec les services jeunesse de la Ville / Métropole), ainsi que de potentiels autres partenaires institutionnels (DRAJES et/ou WeKer en cours de réflexion).
L’idée de ce temps serait de permettre aux jeunes d’échanger directement avec des structures engagées dans les transitions sur le territoire métropolitain. Une retransmission en direct de cette table-ronde par une radio associative est également à l’étude, en vue de permettre au plus grand nombre d’y assister et de participer aux échanges.
(L’événement étant encore en cours de programmation avec nos différents partenaires, certains noms de structures intervenantes sont susceptibles d’être modifiés à la marge.)
6 Cr des Alliés, 35000 Rennes 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne
. Printemps citoyen 2026
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