Cesson-Sévigné

Fête du Lait Bio 2026

29 Avenue des Peupliers Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-31

Les dimanches 24 et 31 mai aura lieu la Fête du lait bio !

Venez déguster un petit-déjeuner bio et local à la ferme dans une ambiance conviviale et gourmande !

De nombreuses animations sont prévues visite de ferme, marché des producteurs et productrices, balade naturaliste, traite ouverte, démonstration de chiens de troupeau, concert et ateliers pour les enfants…

Pour cette 22ème édition, 5 fermes organisent l’événement en Ille-et-Vilaine, du coté de Dingé, Betton, Laillé, Piré-Chancé et Ercé-en-Lamée.

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur le site internet de la Fête du lait bio ! .

29 Avenue des Peupliers Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 77 09 51

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English :

L’événement Fête du Lait Bio 2026 Cesson-Sévigné a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 35 ADMIN