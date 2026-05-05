Concours photo #Objectif Patrimoines, Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, Petites Cités de Caractère® de Bretagne, Cesson-Sévigné

Concours photo #Objectif Patrimoines 15 mai – 18 septembreundefined Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, Petites Cités de Caractère® de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T00:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-18T00:30:00+02:00 – 2026-09-18T01:00:00+02:00

Concours photo #Objectifs Patrimoines : le patrimoine dans les détails

Du 15 au 23 septembre 2026, la Bretagne devient un immense terrain d’exploration visuelle à l’occasion de la 8e édition du concours photo #Objectifs Patrimoines. Ouvert à tous, ce rendez-vous invite les photographes amateurs, curieux, habitants ou visiteurs de passage à poser un regard nouveau sur le patrimoine breton — non pas dans sa globalité, mais à travers ses détails les plus subtils et inattendus.

Car cette année, le défi est clair : observer autrement. Il ne s’agit plus seulement de photographier un monument ou un paysage dans son ensemble, mais de s’arrêter sur ce qui échappe souvent au premier regard. Une texture de pierre, une porte entrouverte, un jeu de lumière sur une façade, un geste artisanal, une trace du passé dans le présent… Autant de fragments discrets qui racontent, à leur manière, l’histoire vivante des lieux.

Pendant plus de quatre mois, 75 communes labellisées « Communes du Patrimoines Rurales de Bretagne » et « Petites Cités de Caractère® de Bretagne », deviennent les décors de cette aventure photographique. Chacune d’elles regorge de richesses visibles… et invisibles. Le concours propose ainsi de révéler une Bretagne sensible, intime, parfois surprenante — une Bretagne qui se découvre en prenant le temps de regarder.

Mais #Objectifs Patrimoines ne se limite pas à l’image. Sa singularité repose sur une approche originale : associer chaque photographie à une courte phrase. Quelques mots, comme un écho à l’image, pour traduire une émotion, une impression, une histoire. Cette alliance entre regard visuel et expression écrite permet d’aller plus loin que la simple captation : elle invite à interpréter, à ressentir, à partager une vision personnelle du patrimoine.

Ouvert à tous, sans condition d’âge ou de niveau, le concours encourage la participation la plus large. Que vous soyez passionné de photographie, amateur occasionnel ou simplement curieux, chacun peut proposer jusqu’à trois clichés, accompagnés de leur phrase. Smartphone ou appareil photo, regard novice ou expérimenté : ce qui compte avant tout, c’est la sensibilité portée au sujet.

Depuis sa création en 2019, le concours n’a cessé de rassembler et de grandir. Plus de 1 450 participants ont déjà contribué à cette aventure collective, partageant plus de 4 200 photographies. Année après année, ces images composent une véritable mosaïque du patrimoine breton, mêlant paysages, architectures, scènes de vie, détails insolites et gestes du quotidien. Une mémoire visuelle en constante évolution, nourrie par la diversité des regards.

Cette 8e édition s’inscrit dans une dynamique toujours plus ouverte et participative. En reliant la Fête de la Bretagne aux Journées Européennes du Patrimoine, elle s’intègre pleinement dans un calendrier culturel qui valorise l’identité et la richesse des territoires. Elle invite chacun à devenir acteur de cette valorisation, en portant attention à ce qui fait le caractère unique des lieux.

Un jury se réunira pour sélectionner 20 lauréats, dont un Grand Prix. Les critères d’évaluation porteront sur la qualité de la prise de vue, l’originalité du regard, la capacité de l’image à raconter une histoire, ainsi que le respect de la thématique.

À la clé :

1er prix : un bon d’achat culturel de 200 €

2e prix : un bon d’achat culturel de 50 €

Autres lauréats : des entrées pour des sites touristiques situés dans les communes labellisées

Les résultats seront annoncés le 15 octobre 2026. Les photographies primées seront mises à l’honneur dans une galerie en ligne et valorisées sur les réseaux sociaux, aux côtés des images marquantes des éditions précédentes.

Au-delà du concours, #Objectifs Patrimoines est avant tout une invitation à ralentir, à observer et à redécouvrir ce qui nous entoure. Il s’agit de porter un regard attentif sur les détails qui façonnent notre environnement, de questionner notre perception du patrimoine et de partager une vision sensible et personnelle.

Car le patrimoine ne se limite pas aux monuments emblématiques. Il est aussi fait de petits riens, de traces discrètes, de savoir-faire, d’ambiances. Il est vivant, multiple, parfois caché. Et il suffit souvent d’un regard pour le révéler.

Alors, que vous soyez habitant de longue date, nouvel arrivant ou visiteur, prenez le temps d’observer. Laissez-vous surprendre. Cherchez l’inattendu.

À vos objectifs : le patrimoine est partout, il n’attend que vous.

Candidatures sur : https://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo-objectif-patrimoines/

Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, Petites Cités de Caractère® de Bretagne 1c-1d, avenue Belle Fontaine 35 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo-objectif-patrimoines/ »}, {« type »: « email », « value »: « objectif.patrimoines@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 63 01 85 61 »}] [{« link »: « https://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo-objectif-patrimoines/ »}, {« link »: « https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/culture-et-patrimoine-de-bretagne/les-communes-du-patrimoine-rural-de-bretagne/ »}, {« link »: « https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/culture-et-patrimoine-de-bretagne/les-petites-cites-de-caractere-bretonnes/ »}, {« link »: « https://www.fetedelabretagne.bzh/ »}]

Concours photo #Objectifs Patrimoines Du 15 au 23 septembre, capturez un détail du patrimoine… À vous de jouer ! Concours Photographie

Jean-Luc LE BORGNE, Mickael LARREUR, Kateryna Shcherbakova