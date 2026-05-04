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[Cesson-Sévigné] Jeu « Le Chaudron » Sur le parking de la mairie, 1 Espl. de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné

[Cesson-Sévigné] Jeu « Le Chaudron » Sur le parking de la mairie, 1 Espl. de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné

[Cesson-Sévigné] Jeu « Le Chaudron » Sur le parking de la mairie, 1 Espl. de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné samedi 30 mai 2026.

Lieu : Sur le parking de la mairie, 1 Espl. de l'Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné

Adresse : 1 Espl. de l'Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné

Ville : 35510 Cesson-Sévigné

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

[Cesson-Sévigné] Jeu « Le Chaudron » Sur le parking de la mairie, 1 Espl. de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le samedi 30 mai, à partir de 10h
Sur le parking de la mairie, 1 Espl. de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné
Gratuit
L’ALEC présente « Le Chaudron », un jeu mystique pour découvrir la notion d’empreinte matière et réduire l’impact écologique de sa consommation au quotidien. Rendez-vous à la Matinée écocitoyenne de Cesson-Sévigné, le samedi 30 mai à partir de 10h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00

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Sur le parking de la mairie, 1 Espl. de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné 1 Espl. de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine


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