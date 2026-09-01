ESCARGOLADE Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Informations pratiques

Brocas

ESCARGOLADE

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Vendredi 18 septembre 2026 à 20h30, le Cercle de BROCAS vous invite à une soirée gourmande et conviviale autour de l’escargot à la bordelaise.

Venez partager un bon moment entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et festive.

Attention, les places sont limitées. Ne tardez pas à réserver au 05/58/51/42/41 .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English :

L’événement ESCARGOLADE Brocas a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cœur Haute Lande