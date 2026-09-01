ESCARGOLADE Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas
vendredi 18 septembre 2026 · Cercle de travailleurs de BROCAS · Brocas
Informations pratiques
Brocas
ESCARGOLADE
Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Le Vendredi 18 septembre 2026 à 20h30, le Cercle de BROCAS vous invite à une soirée gourmande et conviviale autour de l’escargot à la bordelaise.
Venez partager un bon moment entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et festive.
Attention, les places sont limitées. Ne tardez pas à réserver au 05/58/51/42/41 .
Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net
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English :
L’événement ESCARGOLADE Brocas a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cœur Haute Lande
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