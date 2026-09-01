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ESCARGOLADE Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

vendredi 18 septembre 2026 · Cercle de travailleurs de BROCAS · Brocas

ESCARGOLADE Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cercle de travailleurs de BROCAS
Adresse
619 rue des forgerons
Ville
40420 Brocas
Département
Landes
Tarif

Brocas

ESCARGOLADE

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Le Vendredi 18 septembre 2026 à 20h30, le Cercle de BROCAS vous invite à une soirée gourmande et conviviale autour de l’escargot à la bordelaise.
Venez partager un bon moment entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et festive.

Attention, les places sont limitées. Ne tardez pas à réserver au 05/58/51/42/41   .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41  brocas.cercle@laposte.net

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English :

L’événement ESCARGOLADE Brocas a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cœur Haute Lande

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