Escargolade Fargues-sur-Ourbise
dimanche 26 juillet 2026 · Fargues-sur-Ourbise
Informations pratiques
Fargues-sur-Ourbise
Escargolade
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Au menu Melon et jambon, escargots à la persillade et tomates, frites, dessert glacé, café, vin rosé et vin rouge
Un espace boissons sera sur place.
Apportez vos couverts complets !
Salle climatisée
Réservation à l’épicerie de Fargues ou par téléphone
Au menu Melon et jambon, escargots à la persillade et tomates, frites, dessert glacé, café, vin rosé et vin rouge.
Un espace boissons sera sur place.
Apportez vos couverts complets !
Salle climatisée
Réservation à l’épicerie de Fargues ou par téléphone. .
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47
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English : Escargolade
On the menu: Melon and ham, snails with parsley and tomatoes, French fries, ice cream, coffee, rosé wine, and red wine
A beverage station will be available on site.
Please bring your own complete set of cutlery!
Air-conditioned room
Reservations at the Fargues grocery store or by phone
L’événement Escargolade Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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