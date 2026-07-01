Informations pratiques

Fargues-sur-Ourbise

Escargolade

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Au menu Melon et jambon, escargots à la persillade et tomates, frites, dessert glacé, café, vin rosé et vin rouge

Un espace boissons sera sur place.

Apportez vos couverts complets !

Salle climatisée

Réservation à l’épicerie de Fargues ou par téléphone

Au menu Melon et jambon, escargots à la persillade et tomates, frites, dessert glacé, café, vin rosé et vin rouge.

Un espace boissons sera sur place.

Apportez vos couverts complets !

Salle climatisée

Réservation à l’épicerie de Fargues ou par téléphone. .

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47

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English : Escargolade

On the menu: Melon and ham, snails with parsley and tomatoes, French fries, ice cream, coffee, rosé wine, and red wine

A beverage station will be available on site.

Please bring your own complete set of cutlery!

Air-conditioned room

Reservations at the Fargues grocery store or by phone

L’événement Escargolade Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne