UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fargues-sur-Ourbise

Escargolade Fargues-sur-Ourbise

dimanche 26 juillet 2026 · Fargues-sur-Ourbise

Escargolade Fargues-sur-Ourbise

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47700 Fargues-sur-Ourbise
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Fargues-sur-Ourbise

Escargolade

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Au menu Melon et jambon, escargots à la persillade et tomates, frites, dessert glacé, café, vin rosé et vin rouge
Un espace boissons sera sur place.
Apportez vos couverts complets !
Salle climatisée
Réservation à l’épicerie de Fargues ou par téléphone
Au menu Melon et jambon, escargots à la persillade et tomates, frites, dessert glacé, café, vin rosé et vin rouge.
Un espace boissons sera sur place.
Apportez vos couverts complets !
Salle climatisée
Réservation à l’épicerie de Fargues ou par téléphone.   .

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escargolade

On the menu: Melon and ham, snails with parsley and tomatoes, French fries, ice cream, coffee, rosé wine, and red wine
A beverage station will be available on site.
Please bring your own complete set of cutlery!
Air-conditioned room
Reservations at the Fargues grocery store or by phone

L’événement Escargolade Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Fargues-sur-Ourbise (Lot-et-Garonne)