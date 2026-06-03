Fargues-sur-Ourbise

Spectacle de magie

Église Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

A la fois magicien, mentaliste et hypnotiseur, Thierry Geoffre, en maître de cérémonie, avec simplicité, une grande douceur et beaucoup de respect pour son public, vous fera vivre des expériences inoubliables et interactives, où chaque tour vous amènera de surprise en surprise. Bluffant ! .

Église Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 82 36

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English : Spectacle de magie

L’événement Spectacle de magie Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne