Spectacle de magie Fargues-sur-Ourbise
Spectacle de magie Fargues-sur-Ourbise vendredi 31 juillet 2026.
Fargues-sur-Ourbise
Spectacle de magie
Église Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
A la fois magicien, mentaliste et hypnotiseur, Thierry Geoffre, en maître de cérémonie, avec simplicité, une grande douceur et beaucoup de respect pour son public, vous fera vivre des expériences inoubliables et interactives, où chaque tour vous amènera de surprise en surprise. Bluffant ! .
Église Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 82 36
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English : Spectacle de magie
L’événement Spectacle de magie Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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