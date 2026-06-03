Spectacle de murmuration Fargues-sur-Ourbise
Spectacle de murmuration Fargues-sur-Ourbise vendredi 3 juillet 2026.
Fargues-sur-Ourbise
Spectacle de murmuration
Église de Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Du Danemark jusqu’au Mali, en suivant le parcours migratoire des grues cendrées, c’est grâce à son piano
préparé et une demi-douzaine de lecteur cassettes (avec lesquels il génère des boucles sonores), que
l’italo-toulousain Lorenzo Naccarato nous plonge dans un univers onirique et poétique, avec un humour
tendre et des sons venus d’ailleurs. Enveloppant ! .
Église de Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 82 36
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English : Spectacle de murmuration
L’événement Spectacle de murmuration Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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