Fargues-sur-Ourbise

Spectacle de murmuration

Église de Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Du Danemark jusqu’au Mali, en suivant le parcours migratoire des grues cendrées, c’est grâce à son piano

préparé et une demi-douzaine de lecteur cassettes (avec lesquels il génère des boucles sonores), que

l’italo-toulousain Lorenzo Naccarato nous plonge dans un univers onirique et poétique, avec un humour

tendre et des sons venus d’ailleurs. Enveloppant ! .

Église de Saint-Julien Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 82 36

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English : Spectacle de murmuration

L’événement Spectacle de murmuration Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne