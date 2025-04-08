Esfaclub 40 ans Le Bourg Mazerat-Aurouze
Esfaclub 40 ans Le Bourg Mazerat-Aurouze dimanche 19 juillet 2026.
Mazerat-Aurouze
Esfaclub 40 ans
Le Bourg Esfacy Mazerat-Aurouze Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-19
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-19
Fête patronale à Esfacy avec au programme, repas champêtre, bal, concours de pétanque, apéro tapas, concerts…
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Le Bourg Esfacy Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 82 70
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English :
Fête patronale in Esfacy, with country-style meal, ball, pétanque competition, tapas aperitif, concerts…
L’événement Esfaclub 40 ans Mazerat-Aurouze a été mis à jour le 2025-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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