Esfaclub 40 ans Le Bourg Mazerat-Aurouze

Mazerat-Aurouze

Esfaclub 40 ans

Le Bourg Esfacy Mazerat-Aurouze Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-19

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-19

Fête patronale à Esfacy avec au programme, repas champêtre, bal, concours de pétanque, apéro tapas, concerts…

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Le Bourg Esfacy Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 82 70

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English :

Fête patronale in Esfacy, with country-style meal, ball, pétanque competition, tapas aperitif, concerts…

L’événement Esfaclub 40 ans Mazerat-Aurouze a été mis à jour le 2025-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier