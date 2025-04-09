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Fête patronale | Esfacy Le Bourg Mazerat-Aurouze

Fête patronale | Esfacy Le Bourg Mazerat-Aurouze dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Esfacy

Ville : 43230 Mazerat-Aurouze

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif :

Mazerat-Aurouze

Fête patronale | Esfacy

Le Bourg Esfacy Mazerat-Aurouze Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-19
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-19

Fête patronale à Esfacy avec au programme, repas champêtre, bal, concours de pétanque, apéro tapas, courses de cannards…
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Le Bourg Esfacy Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 82 70 

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English :

Fête patronale at Esfacy with a country-style meal, ball, pétanque competition, tapas aperitif, duck races…

L’événement Fête patronale | Esfacy Mazerat-Aurouze a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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