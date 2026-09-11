Espace Dantza Atelier compact improvisation Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Atelier compact improvisation

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 12:30:00

Date(s) :

2026-11-29

Animé par Sabaline Fournier et accompagné de musique live

ATELIER + JAM

Le Contact Improvisation est une pratique de danse difficile à enfermer dans une définition unique. Il se découvre avant tout par l’expérience.

Né d’un simple point de contact entre deux danseurs, il ouvre un espace de dialogue corporel où se mêlent partage du

poids, exploration du mouvement, écoute du toucher et perception de l’espace. À travers l’improvisation, les corps entrent en relation et composent ensemble avec les forces physiques qui les traversent

gravité, élan, équilibre et déséquilibre. Cette pratique développe une qualité d’écoute profonde, tant envers soi-même qu’envers l’autre.

Elle invite à apprendre à soutenir, à être soutenu, à faire confiance et à accueillir l’imprévu dans le mouvement. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Atelier compact improvisation

L’événement Espace Dantza Atelier compact improvisation Pau a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pau