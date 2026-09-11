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Espace Dantza Atelier compact improvisation Espace Dantza Pau

dimanche 29 novembre 2026 · Espace Dantza · Pau

Espace Dantza Atelier compact improvisation Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Dantza
Adresse
19 rue bourbaki
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Pau

Espace Dantza Atelier compact improvisation

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 12:30:00

Date(s) :
2026-11-29

Animé par Sabaline Fournier et accompagné de musique live
ATELIER + JAM
Le Contact Improvisation est une pratique de danse difficile à enfermer dans une définition unique. Il se découvre avant tout par l’expérience.
Né d’un simple point de contact entre deux danseurs, il ouvre un espace de dialogue corporel où se mêlent partage du
poids, exploration du mouvement, écoute du toucher et perception de l’espace. À travers l’improvisation, les corps entrent en relation et composent ensemble avec les forces physiques qui les traversent
gravité, élan, équilibre et déséquilibre. Cette pratique développe une qualité d’écoute profonde, tant envers soi-même qu’envers l’autre.
Elle invite à apprendre à soutenir, à être soutenu, à faire confiance et à accueillir l’imprévu dans le mouvement.   .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24  espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Atelier compact improvisation

L’événement Espace Dantza Atelier compact improvisation Pau a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pau

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