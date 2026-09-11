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Espace Dantza Danse Mirages du temps Espace Dantza Pau

samedi 3 avril 2027 · Espace Dantza · Pau

Espace Dantza Danse Mirages du temps Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Dantza
Adresse
19 rue bourbaki
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 15 Tarif de base plein tarif

Pau

Espace Dantza Danse Mirages du temps

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03

Date(s) :
2027-04-03

MIRAGES DU TEMPS est une pièce chorégraphique dans laquelle le corps, lourd et léger à la fois, raconte l’histoire. Comme une frise chronologique, un parchemin, il est le support dans lequel s’inscrit le temps qui passe, témoin et auteur des événements. Il est le porteur du message, de la beauté aussi terrifiante soit-elle, de sa propre finitude.   .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24  espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Danse Mirages du temps

L’événement Espace Dantza Danse Mirages du temps Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau

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