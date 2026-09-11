Espace Dantza Danse Mirages du temps Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Danse Mirages du temps

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

MIRAGES DU TEMPS est une pièce chorégraphique dans laquelle le corps, lourd et léger à la fois, raconte l’histoire. Comme une frise chronologique, un parchemin, il est le support dans lequel s’inscrit le temps qui passe, témoin et auteur des événements. Il est le porteur du message, de la beauté aussi terrifiante soit-elle, de sa propre finitude. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Danse Mirages du temps

L’événement Espace Dantza Danse Mirages du temps Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau