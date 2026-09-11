Espace Dantza Danse Mirages du temps Espace Dantza Pau
samedi 3 avril 2027 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Danse Mirages du temps
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
MIRAGES DU TEMPS est une pièce chorégraphique dans laquelle le corps, lourd et léger à la fois, raconte l’histoire. Comme une frise chronologique, un parchemin, il est le support dans lequel s’inscrit le temps qui passe, témoin et auteur des événements. Il est le porteur du message, de la beauté aussi terrifiante soit-elle, de sa propre finitude. .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Danse Mirages du temps
L’événement Espace Dantza Danse Mirages du temps Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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