Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie Espace Dantza Pau
samedi 13 mars 2027 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:30:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
Sphaera, c’est le voyage sinueux rythmé de chutes, d’équilibres et déséquilibres de l’existence. La rencontre, au cœur de la vie et de la pièce, veut mettre à distance l’inhumanité pour qu’au croisement de nos chemins, naisse la lumière, force de vie et de création salvatrice.
Être seul à plusieurs. C’est ainsi que débute la pièce Sphaera.
Tous plongés dans un quotidien mutique, morose, terni par les épreuves que la vie nous impose, les danseurs chutent, se redressent et explorent ce ballet incessant qui rythme l’existence. Réveillés par l’espoir, les danseurs tombent, certes, mais s’affirment à chaque fois un peu plus. À travers un chemin ponctué de violences, de doutes et de préjugés, chacun oscille entre le rapport à soi et le rapport au groupe, cherchant à créer du lien pour enfin trouver sa place. .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie
L’événement Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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