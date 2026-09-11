Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Sphaera, c’est le voyage sinueux rythmé de chutes, d’équilibres et déséquilibres de l’existence. La rencontre, au cœur de la vie et de la pièce, veut mettre à distance l’inhumanité pour qu’au croisement de nos chemins, naisse la lumière, force de vie et de création salvatrice.

Être seul à plusieurs. C’est ainsi que débute la pièce Sphaera.

Tous plongés dans un quotidien mutique, morose, terni par les épreuves que la vie nous impose, les danseurs chutent, se redressent et explorent ce ballet incessant qui rythme l’existence. Réveillés par l’espoir, les danseurs tombent, certes, mais s’affirment à chaque fois un peu plus. À travers un chemin ponctué de violences, de doutes et de préjugés, chacun oscille entre le rapport à soi et le rapport au groupe, cherchant à créer du lien pour enfin trouver sa place. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie

L’événement Espace Dantza Danse Sphaera 1° partie Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau