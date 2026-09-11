Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol Espace Dantza Pau
samedi 1 mai 2027 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01 16:00:00
fin : 2027-05-01 20:00:00
Date(s) :
2027-05-01
16h/17h: barre au sol (tous niveaux)
17h/18h30: jazz
18h30/20h: classique .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol
L’événement Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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