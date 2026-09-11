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Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol Espace Dantza Pau

samedi 1 mai 2027 · Espace Dantza · Pau

Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Début
samedi 1 mai 2027
Fin
samedi 1 mai 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace Dantza
Adresse
19 rue bourbaki
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 60 Tarif de base plein tarif

Pau

Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01 16:00:00
fin : 2027-05-01 20:00:00

Date(s) :
2027-05-01

16h/17h: barre au sol (tous niveaux)
17h/18h30: jazz
18h30/20h: classique   .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24  espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol

L’événement Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau

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