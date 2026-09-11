Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-02 10:00:00

fin : 2027-05-02 13:00:00

Date(s) :

2027-05-02

10h/11h30: classique

11h30/13h: jazz .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol

L’événement Espace Dantza Master Class Danse classique, jazz et barre au sol Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau