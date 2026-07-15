Sortie nature Le jour des papillons Rue du Château Pau
samedi 5 septembre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Sortie nature Le jour des papillons
Rue du Château Musée du Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05 16:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Exploration du parc et des jardins du Château de Pau pour partir à la rencontre des papillons de jour et des plantes essentielles à leur cycle de vie.. (Report de la sortie prévue initialement lors des Rendez-vous aux jardins 2026). .
Rue du Château Musée du Château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com
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English : Sortie nature Le jour des papillons
L’événement Sortie nature Le jour des papillons Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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