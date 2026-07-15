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Sortie nature Le jour des papillons Rue du Château Pau

samedi 5 septembre 2026 · Rue du Château · Pau

Sortie nature Le jour des papillons Rue du Château Pau

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Musée du Château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Sortie nature Le jour des papillons

Rue du Château Musée du Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Exploration du parc et des jardins du Château de Pau pour partir à la rencontre des papillons de jour et des plantes essentielles à leur cycle de vie.. (Report de la sortie prévue initialement lors des Rendez-vous aux jardins 2026).   .

Rue du Château Musée du Château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86  commun.vivant@gmail.com

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English : Sortie nature Le jour des papillons

L’événement Sortie nature Le jour des papillons Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau

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