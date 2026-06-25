Les oiseaux du Parc Beaumont RDV kiosque Parc Beaumont Pau

Pau

Les oiseaux du Parc Beaumont

RDV kiosque Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Enfant à partir de 5 ans visite tout public

Durée 2h

Partez pour une balade ornitho’ludique en famille à la découverte des oiseaux trouvant le gîte et le couvert dans le majestueux Parc Beaumont. Petits et grands observeront, jumelles en main, les passereaux cachés dans les arbres et les oiseaux du lac. Grâce à des jeux d’observation, chacun apprendra à reconnaître différentes espèces tout en s’amusant.

Une sortie conviviale pour éveiller la curiosité , partager un moment en famille et découvrir l’incroyable diversité de Pau. .

RDV kiosque Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Les oiseaux du Parc Beaumont

L’événement Les oiseaux du Parc Beaumont Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau