Informations pratiques

Pau

Hestiv’Oc 1er jour des festivités

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

10H30 • Château de Pau BALADE CONTÉE FRANCO-ÒC (réservation https://chateau-pau.fr/agenda/evenement/un-chateau-mais-pas-que) 4€

16H • Jardins du Château de Pau Concert Jazz Manouche BIPER SWING QUARTET

19H-21H • Place Clemenceau LO CÈU DE PAU INITIATION • BAL • DANSE TA VILLE

21H30 • Place Récaborde Un conte peut en cacher un autre CINÉMA PLEIN AIR • VÒCSTFR .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Hestiv’Oc 1er jour des festivités

L’événement Hestiv’Oc 1er jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau