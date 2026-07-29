Hestiv’Oc 1er jour des festivités Pau
jeudi 20 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Hestiv’Oc 1er jour des festivités
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
10H30 • Château de Pau BALADE CONTÉE FRANCO-ÒC (réservation https://chateau-pau.fr/agenda/evenement/un-chateau-mais-pas-que) 4€
16H • Jardins du Château de Pau Concert Jazz Manouche BIPER SWING QUARTET
19H-21H • Place Clemenceau LO CÈU DE PAU INITIATION • BAL • DANSE TA VILLE
21H30 • Place Récaborde Un conte peut en cacher un autre CINÉMA PLEIN AIR • VÒCSTFR .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Hestiv’Oc 1er jour des festivités
L’événement Hestiv’Oc 1er jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
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