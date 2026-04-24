Hestiv’Oc Pau
Hestiv’Oc Pau jeudi 20 août 2026.
Pau
Hestiv’Oc
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
L’association Accents du Sud, porteuse du projet, est fière d’annoncer la 21e édition du festival Hestiv’Òc, qui se déroulera du 20 au 23 août à Pau.
Depuis sa création en 2005, Hestiv’Òc s’est imposé comme un événement majeur mettant en lumière la richesse et la diversité des cultures occitanes.
Cette année encore, le festival offre une programmation variée et de qualité avec une trentaine d’artistes, mêlant concerts, spectacles de rue, théâtre, danse et animations pour tous les âges.
Les festivaliers pourront également profiter du traditionnel Village Gourmand, mettant à l’honneur les saveurs du terroir béarnais et occitan. .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Hestiv’Oc Pau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pau
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