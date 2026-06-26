Le jour des papillons Rue d’Etigny Pau

Pau

Le jour des papillons

Rue d’Etigny Jardin de la Basse-Plante Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Dans le cadre des sorties Nature en ville 2026 avec la Ville de Pau, l’association Commun Vivant nous invite à une exploration du parc et des jardins du Château de Pau.

Partez avec des naturalistes pour une rencontre atypique des papillons de jour et des plantes essentielles à leur cycle de vie.

Vous aurez la chance de les voir de tout près, vous apprendrez à les reconnaître et vous serez incollables ! .

Rue d’Etigny Jardin de la Basse-Plante Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Le jour des papillons

L’événement Le jour des papillons Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau