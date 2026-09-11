Espace Dantza Master Class Tango & Contact Improvisation: Le Centre Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Master Class Tango & Contact Improvisation: Le Centre

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04 10:00:00

fin : 2027-04-04 13:00:00

Date(s) :

2027-04-04

Le centre est au cœur de ces deux danses.

Dans le tango comme en Contact Improvisation, la relation au poids nous invite à sentir notre propre centre et celui de l’autre. C’est à partir de là que naissent l’équilibre, la disponibilité et la qualité de la rencontre.

C’est précisément cet aspect que nous explorerons au cours de cette masterclass développer l’indépendance de son équilibre et de son axe afin de mieux partager la danse. En croisant les outils du tango et de la danse contact, nous chercherons un centre vivant, mobile et conscient, capable de soutenir aussi bien notre autonomie que la relation à l’autre. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Master Class Tango & Contact Improvisation: Le Centre

L’événement Espace Dantza Master Class Tango & Contact Improvisation: Le Centre Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau