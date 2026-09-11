Espace Dantza Rencontres chorégraphiques Espace Dantza Pau
samedi 22 mai 2027 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Rencontres chorégraphiques
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:30:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Cet évènement incontournable de l’Espace Dantza a pour but de soutenir et de valoriser le travail accompli par les compagnies amateures en danse. Lors de ces rencontres, 3 à 5 compagnies présenteront chaque soir des œuvres chorégraphiques singulières sous forme courte (10 à 20mn par création), conçues avec une intention, un propos, un regard sur le monde. Suite à un vote du public ou d’un jury de professionnels, une compagnie se verra remettre un prix (une résidence de création et la 1ère partie d’un spectacle professionnel à la saison suivante). .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Rencontres chorégraphiques
L’événement Espace Dantza Rencontres chorégraphiques Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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