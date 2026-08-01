Espace de jeu pour petits et grands Base Nautique de Jullouville Jullouville
mercredi 19 août 2026 · Base Nautique de Jullouville · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Espace de jeu pour petits et grands
Base Nautique de Jullouville 5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Espace de jeu intergénérationnel. Jeux de société, grands jeux en bois, jeux d’adresse, jouets.
Entrée libre et gratuite sans inscription.
Les enfants doivent rester accompagnés d’un adulte. .
Base Nautique de Jullouville 5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 72 06 27 62 evelyne.groussard@orange.fr
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English : Espace de jeu pour petits et grands
L’événement Espace de jeu pour petits et grands Jullouville a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Granville Terre et Mer
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