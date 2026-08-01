Espace de jeu pour petits et grands Base Nautique de Jullouville Jullouville

Informations pratiques

Jullouville

Espace de jeu pour petits et grands

Base Nautique de Jullouville 5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Espace de jeu intergénérationnel. Jeux de société, grands jeux en bois, jeux d’adresse, jouets.

Entrée libre et gratuite sans inscription.

Les enfants doivent rester accompagnés d’un adulte. .

Base Nautique de Jullouville 5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 72 06 27 62 evelyne.groussard@orange.fr

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English : Espace de jeu pour petits et grands

L’événement Espace de jeu pour petits et grands Jullouville a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Granville Terre et Mer