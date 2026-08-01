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Espace de jeu pour petits et grands Base Nautique de Jullouville Jullouville

mercredi 19 août 2026 · Base Nautique de Jullouville · Jullouville

Espace de jeu pour petits et grands Base Nautique de Jullouville Jullouville

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Base Nautique de Jullouville
Adresse
5 Avenue de la Tanguière
Ville
50610 Jullouville
Département
Manche
Tarif

Jullouville

Espace de jeu pour petits et grands

Base Nautique de Jullouville 5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Espace de jeu intergénérationnel. Jeux de société, grands jeux en bois, jeux d’adresse, jouets.

Entrée libre et gratuite sans inscription.
Les enfants doivent rester accompagnés d’un adulte.   .

Base Nautique de Jullouville 5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 72 06 27 62  evelyne.groussard@orange.fr

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English : Espace de jeu pour petits et grands

L’événement Espace de jeu pour petits et grands Jullouville a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Granville Terre et Mer

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