Regate du Loup Club de Voile de Jullouville Jullouville
Regate du Loup Club de Voile de Jullouville Jullouville samedi 8 août 2026.
Jullouville
Regate du Loup
Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Régate de dériveurs monocoques et catamarans. .
Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 07 87 80 71 philippe.grise@orange.fr
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English : Regate du Loup
L’événement Regate du Loup Jullouville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer
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