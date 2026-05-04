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Regate du Loup Club de Voile de Jullouville Jullouville

Regate du Loup Club de Voile de Jullouville Jullouville

Regate du Loup Club de Voile de Jullouville Jullouville samedi 8 août 2026.

Lieu : Club de Voile de Jullouville

Adresse : 1 Avenue de la Tanguière

Ville : 50610 Jullouville

Département : Manche

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Jullouville

Regate du Loup

Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Régate de dériveurs monocoques et catamarans.   .

Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 07 87 80 71  philippe.grise@orange.fr

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English : Regate du Loup

L’événement Regate du Loup Jullouville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer

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